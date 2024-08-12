В Молдавии заблокировали сайт Промсвязьбанка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Молдавии заблокирован сайт российского Промсвязьбанка, через который поступали деньги пенсионерам и бюджетникам в Гагаузии (автономия в составе этой республики), сообщил оператор мобильной связи Orange Moldova в понедельник.

Согласно сообщению, Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала интернет-провайдеров заблокировать сайт этой кредитной организации.

На сайте СИБ и ее странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) нет сведений о предписании молдавской спецслужбы.

Промсвязьбанк подписал соглашение с властями Гагаузии, эмитировав более 30 тыс. банковских карт российской платежной системы "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии. На эти карты пенсионеры и работники бюджетной сферы Гагаузии уже четыре раза в 2024 году получили по 2 тыс. леев (примерно $115). Власти автономии утверждают, что "деньги выделяют друзья Гагаузии в России".

В правобережной части Молдавии ни один коммерческий банк не обслуживает карты "Мир". Владельцы этих карт могут снимать деньги с карточки "Мир" в банках Приднестровского региона, которые переводят российские рубли в приднестровские, а затем конвертируют их в молдавские леи, евро и доллары США, взимая при этом определенную комиссию.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит РФ. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".