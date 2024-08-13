Защиту объектов энергетики усилят в Белгородской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области прорабатывают дополнительные меры для обеспечения надежного функционирования объектов энергетики с учетом сложной оперативной обстановки, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания по подготовке к зимнему периоду.

"Работа по подготовке к зиме идет согласно плану. При этом, учитывая непростую ситуацию в приграничье, мы прорабатываем дополнительные меры надежного функционирования объектов энергетики. Задача стоит только одна: если подача электричества и газа прекратится, необходимо оперативно решить проблему, восстановить работу и обеспечить жителей теплом и светом", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что дал поручение усилить защиту всех трансформаторных подстанций, подготовить дополнительные резервные источники генерации, а главам приграничных муниципалитетов - определить потребность в этих источниках, а также проверить обеспечение такими средствами магазинов и аптек.

Кроме того, губернатор призвал руководителей частных предприятий обратить внимание при подготовке к зиме на успешный опыт сельхозпроизводителей, которые "защищают технику с помощью антидроновых сеток, соблюдают меры безопасности, выделяя своим аграриям средства индивидуальной защиты: бронежилеты, каски и аптечки".

Приграничные территории Белгородской области с начала СВО подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Кроме того, с 23 июля текущего года ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.