Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт, сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов.

"Оперативная обстановка в нашем районе остаётся напряжённой. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Ранее Миськов сообщил, что около 11 тыс. жителей района выехали в безопасные места. "Централизовано провели вывоз жителей Краснояружского района. На настоящий момент из 11,5 тысяч жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тысяч человек. Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах", - написал он в телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник об активности украинских войск на границе Краснояружского района. "Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил он в видеообращении.