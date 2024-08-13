Поиск

Глава Белгородской области сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нормализации обстановки в Краснояружском районе, откуда ранее стали вывозить местных жителей из-за активности ВСУ.

"Ситуация уже нормализуется. Надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома (...). Я надеюсь, что (...) завтра (...). Утром объявим об этой ситуации", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Он также опроверг сообщения о подготовке к эвакуации жителей Белгорода. "По вопросу об эвакуации из Белгорода. Это неправда, это обман наших врагов, которые пытаются посеять панику", - подчеркнул Гладков.

В РоссииБольшинство жителей покинули Краснояружский район Белгородской областиЧитать подробнее

Ранее в понедельник губернатор Белгородской области сообщил об активности украинских войск на границе с Краснояружским районом. "Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сообщил он в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава районной администрации Андрей Миськов вечером в понедельник сообщил, что въезд в Краснояружский район полностью закрыт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 августа

Kismet Capital продаст медиаактивы группе инвесторов с участием СП "Ростелекома" и НМГ

Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Югры

Минобороны РФ заявило об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил, что в Лисичанске боеприпас попал в автобус с людьми

Банкам разрешили реструктурировать кредиты жителям Курской, Брянской и Белгородской областей

Банкам разрешили реструктурировать кредиты жителям Курской, Брянской и Белгородской областей

Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы

Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });