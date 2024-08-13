Глава Белгородской области сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нормализации обстановки в Краснояружском районе, откуда ранее стали вывозить местных жителей из-за активности ВСУ.

"Ситуация уже нормализуется. Надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома (...). Я надеюсь, что (...) завтра (...). Утром объявим об этой ситуации", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Он также опроверг сообщения о подготовке к эвакуации жителей Белгорода. "По вопросу об эвакуации из Белгорода. Это неправда, это обман наших врагов, которые пытаются посеять панику", - подчеркнул Гладков.

Ранее в понедельник губернатор Белгородской области сообщил об активности украинских войск на границе с Краснояружским районом. "Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сообщил он в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава районной администрации Андрей Миськов вечером в понедельник сообщил, что въезд в Краснояружский район полностью закрыт.