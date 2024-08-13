В Курской области отменили режим ЧС регионального характера

Там действует федеральный режим ЧС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Курской области отменили действие введенного ранее режима чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Курской области подписано распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Это связано с тем, что правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня", - говорится в сообщении.

7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал о введении режима ЧС на территории региона. 9 августа МЧС России сообщило, что из-за атаки со стороны ВСУ ситуация в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции.