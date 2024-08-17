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В российской группировке "Днепр" сообщили об ударах по бригадам ВСУ в четырех районах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Днепр" нанесла удары по двум бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде районов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Подразделениями группировки нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад в районе населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятихатки", - сказал Кодрян.

По его словам, потери украинской армии за сутки составили до 75 военнослужащих, три гаубицы и две радиолокационные станции.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Днепр
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