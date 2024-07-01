Российские военные сообщили о безуспешных попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные обеспечили контроль островной зоны Днепра и уничтожили плавсредства вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся высадиться на левом берегу реки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

"Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра, активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян.

По его словам, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Балка, Ильинка, Ольговка и Тягинка.

Кодрян сообщил, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Днепр" составили: до 105 военнослужащих, три гаубицы, орудие М-119, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", три полевых склада боеприпасов и восемь единиц автомобильной техники.