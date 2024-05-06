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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Российские военные заявили о боях в селе Работино Запорожской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Подразделения российской группировки "Днепр" ведут боевые действия в селе Работино Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Подразделения группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи на херсонском направлении. Держат под контролем островную часть реки Днепр, ведут боевые действия в населенном пункте Работино, наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, осуществляют оперативный контроль правого берега реки Днепр", - сказал Кодрян.

По его словам, в течение суток российскими военными была отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ севернее Работино.

1 мая Кодрян заявил, что в течение суток российские войска "вели успешные разведывательные, штурмовые действия на ореховском направлении в районе Работино".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Работино Запорожская область Днепр
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