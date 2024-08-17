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В Белгородской области запустили автоматический межсетевой роуминг

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России сообщает о включении в Белгородской области автоматического межсетевого роуминга в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

"Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи", - говорится в его сообщении.

В Минцифры пояснили, что теперь, если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. "Это поможет жителям оставаться на связи постоянно", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе автоматический межсетевой роуминг был введен в Курской области.

Белгородская область Минцифры РФ
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