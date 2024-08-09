Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

9 августа состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"На повестке обсуждения - обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия на внеочередном заседании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что при установлении в регионе чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь в размере: единовременная материальная помощь - 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате - 150 тыс. рублей.

Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей.

В среду начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Атаковавшие Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, сказал он.

В Минздраве РФ ранее заявили, что в результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории региона из-за атаки ВСУ.