Два сельских жителя ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского круга.

"Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях - выбиты окна, посечены крыши и фасады, добавил губернатор.