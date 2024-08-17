Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны нейтрализовали за минувшую ночь БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в субботу.

"В течение прошедшей ночи (...) дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Дроновка Грайворонского городского округа и Графовка Краснояружского района попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет.