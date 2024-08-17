На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области

Фото: Наталья Чернохатова/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России сообщает о запуске на портале Госуслуг страницы, где собирают информацию от пострадавших жителей Курской области для предоставления им различных видов помощи.

"Госуслуги запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь", - говорится в сообщении министерства.

На специальной странице на портале собрана вся информация о помощи жителям Курской области, контакты и инструкции на случай экстренных ситуаций.

По данным Минцифры, доступен, в частности, сервис по сбору информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. "В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с переездом из пункта временного размещения", - сказано в сообщении.

Также на странице размещен сервис по поиску родных. "Данные из заявок передаются в оперштаб и сверяются с информацией о выехавших. Так друг друга могут найти родственники, которые потеряли связь", - говорится в релизе.

Ещё один сервис - учёт выехавших. "Те, кто самостоятельно покинул свои дома, могут сообщить о себе на Госуслугах. Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких", - сообщила в Минцифры.

Кроме того, на Госуслугах можно оставить сообщение о готовности к выезду. "Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав сколько людей и откуда готовы выехать. Госуслуги передадут информацию в оперштаб Курской области", - пояснили в министерстве.

В Минцифры напомнили, что на Госуслугах можно оформить выплату жителям пострадавших районов Курской области, вторую выплату - пострадавшим при чрезвычайной ситуации (ЧС), выплату при утрате имущества, выплату за вред здоровью, а также выплату членам семьи погибшего при ЧС

Оперативные новости можно узнать в телеграм-канале "Госуслуги ЧС", добавили в министерстве.