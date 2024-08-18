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Снята угроза цунами в Северо-Курильском районе после землетрясения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Угроза цунами для жителей Северо-Курильского района отменена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в воскресенье.

"В 08:58 по местному времени (00:58 по Москве) угроза цунами отменена. Жертв и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что центром цунами был объявлен подход волны до 37 см к 07:39 по местному времени до острова Парамушир Северо-Курильского района. Население было проинформировано. Рабочие группы муниципального образования обследовали жилой фонд и объекты ЖКХ.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,0, которое произошло в воскресенье утром в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки.

Землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории Северо-Курильского района.

МЧС России Северо-Курильск Сахалинская область
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