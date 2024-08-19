Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе потушен

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ), возникший днем в понедельник, полностью потушен, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

По факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии возбуждено уголовное дело.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам, отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).