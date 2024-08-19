Поиск

Ответственность владельца Стерлитамакского нефтехимзавода застрахована в ВСК

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на газопроводе "Стерлитамакского нефтехимического завода" могут получить страховые выплаты, говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО). По данным автоматизированной информационной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в САО "ВСК".

"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона 225-ФЗ, то пострадавшим в результате происшествия на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе" положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта", заявил президент союза Евгений Уфимцев.

"Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем. Признание события страховым случаем возможно после расследования произошедшего события надзорными органами", - уточняется в сообщении.

При пожаре на заводе пострадали три человека, в том числе два сотрудника предприятия. Они лечатся в больнице. По предварительным данным, пожар возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

По факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии возбуждено уголовное дело.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам (МТБЭ), отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).

Евгений Уфимцев ВСК Стерлитамак НССО Стерлитамакский нефтехимический завод Русский водород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе потушен

Лавров исключил переговоры с Украиной на фоне нападения на Курскую область

Бизнесу из приграничья Курской области дадут отсрочку по налогам и страховым взносам

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });