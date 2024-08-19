Ответственность владельца Стерлитамакского нефтехимзавода застрахована в ВСК

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на газопроводе "Стерлитамакского нефтехимического завода" могут получить страховые выплаты, говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО). По данным автоматизированной информационной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в САО "ВСК".

"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона 225-ФЗ, то пострадавшим в результате происшествия на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе" положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта", заявил президент союза Евгений Уфимцев.

"Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем. Признание события страховым случаем возможно после расследования произошедшего события надзорными органами", - уточняется в сообщении.

При пожаре на заводе пострадали три человека, в том числе два сотрудника предприятия. Они лечатся в больнице. По предварительным данным, пожар возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

По факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии возбуждено уголовное дело.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам (МТБЭ), отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).