На Кубани сообщили об атаке парома с топливными цистернами в порту "Кавказ"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Темрюкском районе Краснодарского края в порту "Кавказ" атакован железнодорожный паром с топливными цистернами, начался пожар, сообщает оперативный штаб региона.

На месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.

23 июля в порту "Кавказ" беспилотники атаковали паромное судно, погиб один человек, еще четверо были госпитализированы.

Порт находится на косе Чушка в Керченском проливе. Он был открыт в 1954 году и предназначен для смешанных железнодорожных перевозок. Также осуществляется перевозка пассажиров и автотранспорта. Керченская переправа связывает Краснодарский край и Крымский полуостров. В порту действуют паромный и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических грузов, зерновых сыпучих грузов, пищевых наливных грузов.