Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева сообщила об эвакуации более 830 человек из приграничных районов региона за минувшие сутки.

"С территории девяти районов эвакуировано более 121 тысячи человек. За сутки из приграничных районов выехали 833 человека. В 84 пунктах временного размещения в Курской области находятся 6744 человека, в том числе 1416 детей. Всего в 24 регионах в ПВР находятся 3492 человека", - сказала она.

Несколько сотен человек получили экстренную психологическую помощь.

За сутки в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи. Всего за время ЧС в Курскую область прибыло около 2,5 тысяч тонн гуманитарного груза.

"До 5 тысяч гуманитарных наборов в сутки формируется на складе, исходя из потребностей и наличия свободных складских помещений", - сказала Толмачева.