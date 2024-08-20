Кадыров показал Путину макет нового района Грозного, названного в честь президента

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь.

Путин во вторник вечером приехал в резиденцию главы региона Рамзана Кадырова в Грозном.

Главу российского государства встретили члены семьи Кадырова - мать Аймани Кадырова, супруга, сестры и дети. Они сделали общую фотографию на память.

Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики, он включает комплекс жилых домов и объекты социнфраструктуры.