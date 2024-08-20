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Путин стал почетным гражданином Чечни

Путин стал почетным гражданином Чечни
Президент РФ Владимир Путин (в центре) и глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре слева)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Соответствующий знак и удостоверение президенту вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Межиев во время посещения Путиным новой мечети пророка Исы в Грозном.

Президент, со своей стороны, преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Обращаясь к муфтию Чечни, Путин поблагодарил его за работу, которую он выполняет. "Вы являетесь хранителем ценностей, которые укрепляют наш многонациональный мир и все наши религии", - сказал президент. "Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы (священнослужители) делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне (Российского университета спецназа в Гудермесе)", - заявил Путин.

Владимир Путин Рамзан Кадыров Салах Межиев
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