Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю министра обороны, генералу армии запаса Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, следует из материалов суда, передал корреспондент "Интерфакса".

"Булгакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в материалах, оглашенных на заседании Московского городского суда, где рассматривается жалоба защиты на арест Булгакова.

По мнению адвоката Сергея Севрука, защищающего Булгакова, предъявленное генералу обвинение не имеет оснований.

Как пояснил защитник, уголовное дело связано с контрактами для нужд Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В ФСБ России и Следственном комитете 26 июля сообщили об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности. По данным газеты "Коммерсантъ", уголовное дело связано с хищениями при реализации контрактов энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что отставной офицер привлек к работам подконтрольную ему фирму, которая провела их завышенной стоимости.

Сумму ущерба по делу следствие предварительно оценило в порядка 50 млн руб.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.