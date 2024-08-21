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Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве
Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю министра обороны, генералу армии запаса Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, следует из материалов суда, передал корреспондент "Интерфакса".

"Булгакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в материалах, оглашенных на заседании Московского городского суда, где рассматривается жалоба защиты на арест Булгакова.

По мнению адвоката Сергея Севрука, защищающего Булгакова, предъявленное генералу обвинение не имеет оснований.

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Как пояснил защитник, уголовное дело связано с контрактами для нужд Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В ФСБ России и Следственном комитете 26 июля сообщили об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности. По данным газеты "Коммерсантъ", уголовное дело связано с хищениями при реализации контрактов энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что отставной офицер привлек к работам подконтрольную ему фирму, которая провела их завышенной стоимости.

Сумму ущерба по делу следствие предварительно оценило в порядка 50 млн руб.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя РФ.

Минобороны РФ Дмитрий Булгаков
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