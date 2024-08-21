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Мосгорсуд признал законным арест генерала Булгакова по делу о коррупции

Защита просила смягчить ему меру пресечения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест бывшего замминистра обороны, генерала армии запаса Дмитрия Булгакова.

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"Постановление Басманного суда Москвы от 25 июля 2024 года об избрании в отношении Булгакова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 сентября 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Защита генерала просила смягчить ему меру пресечения, например, на домашний арест. Сам Булгаков завил суду, что не собирается скрываться от следствия, находится под санкциями и что он имеет ряд заболеваний, которые затруднительно лечить в СИЗО.

Следователь и прокурор просили суд отклонить жалобу защиты Булгакова.

В ФСБ и Следственном комитете 26 июля сообщили об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности.

В настоящее время Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с хищениями при реализации контрактов на энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

По информации "Коммерсанта", следствие считает, что Булгаков привлек к работам подконтрольную ему фирму, которая провела их по завышенной стоимости.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по сентябрь 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание Героя России.

Минобороны Мосгорсуд ФСБ Петербург Дмитрий Булгаков СКР
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