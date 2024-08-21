Проектирование ВСМ Москва-Петербург должно завершиться в 2025 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург завершится в 2025 году, говорится в презентации гендиректора ООО "ВСМ Две столицы" Олега Тони, представленной в Петербурге.

Речь идет об окончании проектирования инфраструктуры в 2025 году на участках ВСМ-1 "Крюково-Тверь", "Тверь - Обухово 2" и "Обухово 2 - СПб-Главный".

"В настоящее время в рамках всего проекта (ВСМ-1 - ИФ) выполнен комплекс инженерных изысканий на 71%, документация по планировке территории - 91%, ну и общая документация разработана практически на 40%", - добавил Тони на презентации.

Ожидается, что концессионер будет строить участок от Петербурга до подмосковного Зеленограда (станция Крюково), а выходы из Москвы будут построены в рамках инвестпрограммы РЖД.

Проект ВСМ-1 предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн рублей.

Предполагается, что в 2030 году по этому направлению будет перевезено 22,98 млн пассажиров, в 2040 году - 28,02 млн, в 2050 году- 32,65 млн, а в 2060 году - 36,42 млн.

В начале июля было объявлено о подписании концессионного соглашения по строительству первой ВСМ.

Концедентом проекта от лица государства выступает Росжелдор, концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и пользования инфраструктурой. Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

Концессионное соглашение рассчитано на 40 лет. Документ подразумевает создание и эксплуатацию инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.

ВСМ Москва - Петербург свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.