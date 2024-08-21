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В приграничные районы Белгородчины поступили средства РЭБ и детекторы дронов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о передаче приграничным муниципалитетам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и детекторов дронов.

"Сегодня получили очередную помощь от "Народного фронта". (...) Специальное оборудование установим на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, которая выполняет социальные задачи в приграничье. Полученные (средства) РЭБ и специальные детекторы для обнаружения дронов передадим в Шебекинский городской округ и Белгородский район", - написал он в Telegram..

По его данным, скоро в регион прибудет еще одна партия, которую также распределят по районам и городским округам с наиболее сложной оперативной обстановкой.

Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ Белгородский район Белгородская область
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