ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех агентов украинской спецслужбы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех агентов украинской военной разведки, планировавших и участвовавших в диверсиях на полуострове, в том числе - подрыве водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова", - заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

Всего задержаны три человека. Один из них, гражданин Молдавии, предоставил координаты, где было спрятано самодельное взрывное устройство, "предназначавшееся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой город Керчь".

Задержанный "в апреле 2024 года посредством Интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника", заявили в ЦОС.

Другой задержанный - гражданин России, 1965 года рождения, по данным спецслужбы, прошел на территории Украины минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство", - сообщили в ФСБ.

Также, добавили в спецслужбе, задержан житель Севастополя, гражданин России, 1973 г.р., "предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и используемых ими транспортных средствах".

В ФСБ сообщили, что "все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины".