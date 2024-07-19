ФСБ сообщила о предотвращении теракта на автовокзале в Ставропольском крае

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании пособника террористов, выходца из Центральной Азии, который готовил теракт на автовокзале в Ессентуках (Ставропольский край).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ заявили, что задержанный "присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства".

"В этих целях провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже", - сообщили в ЦОС.

После совершения теракта, по данным спецслужбы, мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

"В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера", - сказали в ФСБ.

По данному факту следственными подразделениями органов безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт") УК России.

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного.

Позднее ЦОС опубликовал видео с частью показаний задержанного. Мужчина сообщил, что "вступил в "Исламское государство" (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в РФ), дал присягу (...), по его приказам ходил, планировал делать террористической акт".

На видео показано, как он фотографирует помещения автовокзала, а также размещены кадры задержания мужчины.