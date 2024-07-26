Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

За убийство ему было обещано до 20 тыс. долларов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил на допросе, что в прошлом году решил сотрудничать со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить офицера Минобороны, свидетельствует видео, распространенное в пятницу ФСБ РФ.

"В феврале 2023 года я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - сказал Серебряков на допросе.

Впоследствии, по его словам, он начал общение с неким Ильей, который, по его предположениям, "является сотрудником СБУ". "Мы с ним общались, была одна встреча в Стамбуле. После этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства. И я предложил ликвидировать офицера", - сказал Серебряков.

Он сообщил, что "под контролем и с инструкцией собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль".

"Илья обещал мне украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов", - сказал задержанный.

В ночь на пятницу Серебряков был доставлен в Россию из Турции, где он скрылся после подрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал его на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента фактического задержания на территории России.

Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Утром 24 июля во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владелец автомобиля - полковник Вооруженных сил РФ.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.