Число принятых в вузы по квоте участников СВО и членов их семей за год почти удвоилось

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В 2024 году российские вузы приняли на бюджетные места по квоте для участников СВО и членов их семей более 14,9 тысячи человек, что на 6,3 тысячи больше, чем в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

Они зачислены на учебу по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

Проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская сообщила "Интерфаксу", что количество участников СВО и членов их семей, поступивших в приемную кампанию 2024 года по квоте в Российский государственный социальный университет (РГСУ) увеличилось на 250%.

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по приему в бакалавриат, специалитет НИЯУ МИФИ Алексей Егоров также сказал, что в вуз в рамках отдельной квоты в Москве и филиалах зачисли 76 детей участников спецоперации, в прошлом году их было 44. Слова Егорова привели в пресс-службе вуза.

В МГТУ имени Баумана также подтвердили рост зачисленных по отдельной квоте в этом году. По данным пресс-службы, в приоритетный этап поступило 210 человек в рамках отдельной квоты, в том году их было 89.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщал, что отдельная квота установлена для участников СВО и их детей, детей-сирот и людей с ограничениями по возможностям здоровья. Для этих категорий граждан на предстоящий учебный год было выделено более 48 тысяч мест. Всего в новом учебном году вузам было выделено более 620 тысяч бюджетных мест. До 29 августа продлится дополнительный прием на 5,8 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.