Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Университеты России в рамках приемной кампании объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Прием завершится до 29 августа, сказал Чернышенко в понедельник на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко сообщил, что в рамках приемной кампании в текущем году более 1 млн абитуриентов подали свыше 2 млн 800 тыс. заявлений в вузы РФ; это на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.

По его словам, приемная кампания находится на завершающей стадии.

Чернышенко отметил, что в текущем году впервые, по поручению президента, выпускники школ смогли пересдать один выпускной экзамен, чтобы улучшить свои результаты. Такой возможностью воспользовались 105 тыс. человек, 73% из них в итоге повысили свой проходной балл и поступили в желаемый вуз.

Всего в новом учебном году предусмотрено более 620 тыс. бюджетных мест, в том числе около 30 тыс. в новых регионах России. Всего в новых субъектах страны прием на бюджетные места ведут 39 вузов, включая филиалы.

Также Чернышенко сообщил, что отдельная квота установлена для участников специальной военной операции (СВО) и их детей, детей-сирот и людей с ограничениями по возможностям здоровья. Для этих категорий граждан на предстоящий год выделено необходимое количество - более 48 тыс. мест.

Общее число мест в рамках квоты приема на целевое обучение составило 145 тыс. В настоящее время зачислено 38 800 человек.