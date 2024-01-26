Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В вузах учатся 12,8 тысячи участников СВО и 21,6 тысячи детей участников СВО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В российских вузах обучаются более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи детей участников СВО, сообщил телеграм-канал Минобрнауки.

"По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей", - говорится в сообщении.

Минобрнауки предоставляет участникам СВО и членам их семей право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты.

Кроме того, ведомством запущена платформа для обмена информацией с Фондом "Защитники Отечества" и вузами, с ее помощью университеты могут оперативно реагировать на обращения и адресно оказывать помощь.

Минобрнауки СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Снегирь"

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Иноагентами признаны Максим Трудолюбов и Дмитрий Потапенко

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Что произошло за день: пятница, 26 января

МВД объявило в розыск Бориса Акунина

МВД объявило в розыск Бориса Акунина
Военная операция на Украине

Путин исключил возможность крушения Ил-76 из-за российской ПВО

Вопрос с процентами по кредитам участников СВО решат в течение двух-трех недель

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек

Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });