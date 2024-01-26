В вузах учатся 12,8 тысячи участников СВО и 21,6 тысячи детей участников СВО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В российских вузах обучаются более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи детей участников СВО, сообщил телеграм-канал Минобрнауки.

"По итогам приемной кампании 2023 года в пределах квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей (участников СВО). На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей. Всего в вузах обучается более 12,8 тысячи участников СВО и более 21,6 тысячи их детей", - говорится в сообщении.

Минобрнауки предоставляет участникам СВО и членам их семей право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты.

Кроме того, ведомством запущена платформа для обмена информацией с Фондом "Защитники Отечества" и вузами, с ее помощью университеты могут оперативно реагировать на обращения и адресно оказывать помощь.