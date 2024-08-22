Житель Гурзуфа приговорен к 13 годам колонии по делу о госизмене

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу противника, сообщает пресс-службасуда республики.

"Житель поселка городского типа Гурзуф 1994 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный оштрафован на 200 тысяч рублей, а его свобода после выхода из заключения будет ограничена на 1,5 года.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в его материалах есть сведения, составляющие гостайну.

Приговор еще не вступил в законную силу.