Житель Крыма заочно приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма заочно вынес обвинительный приговор жителю республики по уголовному делу о государственной измене, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие.

"С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечает прокуратура Крыма в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, в настоящее время он находится в международном розыске.

Суд постановил, что после отбытия основного наказания крымчанину дополнительно ограничат свободу на 1 год и 9 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.