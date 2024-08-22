В РПЦ призвали международные организации отреагировать на запрет УПЦ на Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви осудил принятие на Украине закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) и призвал международные организации отреагировать на это.

"Принятие закона - свидетельство бессилия режима, который на протяжении своего политического существования последовательно, шаг за шагом стремился ослабить, расколоть и уничтожить Украинскую православную церковь", - говорится в журнале Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

Иерархи отмечают, что на протяжении последних лет в разных регионах Украины власти принудительно закрывали храмы УПЦ, препятствовали богослужениям, изымали земельные участки под ее монастырями и другими святынями, фабриковали уголовные дела против священников. "Не добившись ослабления канонической Церкви на Украине, не сумев поколебать ее единство, местная власть сделала шаг к ее прямому запрету", - отмечает Синод.

"Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства", - говорится в документе.

С особой горечью Синод констатирует негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и созданной им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Руководство признанных Фанаром (Константинопольским патриархатом - ИФ) раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви... Константинопольский патриарх таким образом несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви", - считает руководство РПЦ.

В заключение Синод обращается к международным правозащитным организациям с призывом немедленно и объективно реагировать на притеснения верующих на Украине.