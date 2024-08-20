Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить УПЦ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Верховная рада приняла в целом законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", призванный запретить Украинскую православную церковь, сообщают национальные СМИ.

За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов, 29 проголосовали против, 4 - воздержались.

23 июля депутаты заблокировали трибуну Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ, таким образом сорвав пленарное заседание.

16 августа парламентский комитет гуманитарной и информационной политики одобрил правки к законопроекту и рекомендовал Раде принять его во втором чтении и в целом. На следующий день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций без участия представителей УПЦ заявил, что поддерживает законодательную инициативу по запрету на Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.