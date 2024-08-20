Поиск

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить УПЦ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Верховная рада приняла в целом законопроект №8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", призванный запретить Украинскую православную церковь, сообщают национальные СМИ.

За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов, 29 проголосовали против, 4 - воздержались.

23 июля депутаты заблокировали трибуну Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ, таким образом сорвав пленарное заседание.

16 августа парламентский комитет гуманитарной и информационной политики одобрил правки к законопроекту и рекомендовал Раде принять его во втором чтении и в целом. На следующий день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций без участия представителей УПЦ заявил, что поддерживает законодательную инициативу по запрету на Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

УПЦ Верховная рада Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро

Шольц анонсировал предоставление Украине кредита в 50 млрд евро

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Байден поставил себе в заслугу укрепление НАТО и ситуацию на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

Клинтон заявила, что Харрис сможет защитить США от "внешних и внутренних врагов"

Клинтон заявила, что Харрис сможет защитить США от "внешних и внутренних врагов"
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет настаивает на полном выводе израильских сил из Филадельфийского коридора

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отверг призыв Блинкена принять предложенную США сделку по Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });