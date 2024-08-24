Патриарх Кирилл призвал религиозных деятелей мира вступиться за УПЦ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в субботу к главам поместных Православных церквей, папе римскому Франциску, главе Англиканского содружества Джастину Уэлби, другим известным религиозных лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых попросил "возвысить свой голос в защиту гонимых верующих Украинской Православной Церкви".

Поводом для обращения стал принятый на этой неделе Верховной радой закон, позволяющий запретить УПЦ. В субботу этот закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных международных правозащитных организаций", - говорится, в частности, в патриаршем послании к православным лидерам.

В обращениях к главам инославных Церквей и межхристианских сообществ патриарх Кирилл отмечает, что УПЦ на протяжении многих лет подвергалась преследованиям со стороны государственной власти.

"Не добившись ослабления канонической Церкви на Украине, не сумев поколебать ее единство, власть решилась на ее полный запрет. В результате принятия нынешнего закона сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы", - пишет патриарх.

Всем адресатам он также направил заявление Синода РПЦ от 22 августа, в котором осуждается данный украинский закон.