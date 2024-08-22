Правительство выделило на помощь курянам еще 1,5 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральное правительство решило выделить дополнительно более 1,5 млрд рублей на выплаты денежной помощи жителям Курской области, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента.

"Эвакуированным жителям Курской области продолжаются единовременные выплаты. В части принятого вами решения, касающегося 10 тысяч рублей, направляются регулярно и оперативно на пополнение этой статьи средства. Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, то средства начали поступать на счета граждан. Это процедура занимает чуть больше времени. И чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч, к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обработать большее количество заявлений в час", - сказал Мантуров.

"Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение на выделение на эти цели еще 713 млн рублей к ранее доведенным. И 858 млн рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества", - добавил он.

По его словам, "в целом, по Курской, Белгородской и Брянской областям постоянно отслеживается вся проблематика".

Мантуров сообщил, что накануне провел совещание с главами приграничных регионов, по итогам которого "профильным ведомствам дан ряд поручений, в частности по проработке вопроса возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяйственным предприятиям и промышленным".

"Мы в прошлом году уже по Белгородской области такие решения принимали. Это было 1,7 млрд (рублей - ИФ) по промышленным предприятиям и 500 млн рублей мы выделяли тогда на докапитализацию Фонда развития промышленности. Считаю необходимым - и мы с Минфином вчера эту тему уже отработали - обеспечить выплаты в том числе и по уже накопленным ущербам по этим отраслям и секторам промышленности - по обрабатывающим и по сельхозпредприятиям", - сказал он.

Первый вице-премьер также пообещал обеспечить оперативные поставки спецтранспорта Белгородской области, руководство которой обратилось с соответствующим запросом.

Глава МЧС Александр Куренков сказал на совещании, что материальную помощь получили почти 70 тысяч граждан Курской и Белгородской областей.

По его словам, жителями Курской области поданы более 120 тысяч заявлений на единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Материальная помощь, по сведениям МЧС, оказана более 11 тысячам гражданам.

"Выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляется, так как оперативная обстановка не позволяет комиссиям производить оценку ущерба. После ее стабилизации данная работа будет организована незамедлительно", - отметил Куренков.

"Курской области доведено 820 млн рублей на выплаты единовременной помощи эвакуированным. Данные выплаты производит субъект. Помощь оказана более 40 тысячам граждан. В Белгородской области также осуществляются выплаты пострадавшим в результате обстрелов. Помощь уже получили свыше 18 тысяч граждан на общую сумму более 350 млн рублей", - подчеркнул глава МЧС.

Куренков добавил, что на сегодняшний день в регионе развернуты 58 пунктов временного размещения, в которых находятся более 7 тысzx человек. "Всего же в 28 регионах размещены более 10 тысяч человек, из них свыше 2,8 тысячи детей", - сообщил он.