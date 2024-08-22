Покинувшие свои дома жители Курской области получат дополнительно по 15 тыс. рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о дополнительной выплате в 15 тысяч рублей покинувшим свои дома жителям Курской области.

"По поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме – полностью согласен, так и нужно сделать. То же самое касается сохранения собственности на земельные участки", - заявил Путин на совещании по ситуации в приграничных районах.

Он также попросил главу региона "держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году".

"Все остальные вопросы жизнеобеспечения – они, конечно, должны решаться в автоматическом режиме тоже", - сказал Путин.

На совещании глава региона Алексей Смирнов предложил выплатить "в автоматическом режиме" дополнительно по 15 тысяч рублей тем гражданам, которые обратились за получением выплаты в 10 тысяч, установленной ранее.

Еще одно его предложение касалось работы по выдаче сертификатов на переселение из пятикилометровой приграничной зоны.

"От жителей поступают просьбы разрешить, помимо приобретения на рынке жилья, направить денежные средства по сертификату на восстановление поврежденного жилья либо новое строительство с сохранением собственности на земельный участок. Люди не хотят уезжать", - сказал Смирнов.