Жителям Курского приграничья выдали уже 209 сертификатов на переселение

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о выдаче 209 жилищных сертификатов для жителей приграничных районов.

"Продолжается работа по выдаче сертификатов на переселение из 5-километровой приграничной зоны. Выдано 209 сертификатов на переселение 413 граждан", - сказал Смирнов на совещании у президента Владимира Путина по ситуации в приграничной зоне.

Он отметил, что часть жителей приграничных районов не хочет переселяться в другие районы. "От жителей поступают просьбы разрешить, помимо приобретения на рынке жилья, направить денежные средства по сертификату на восстановление поврежденного жилья, либо новое строительство с сохранением собственности на земельный участок", - добавил глава региона.