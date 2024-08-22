Поиск

Жителям Курского приграничья выдали уже 209 сертификатов на переселение

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о выдаче 209 жилищных сертификатов для жителей приграничных районов.

"Продолжается работа по выдаче сертификатов на переселение из 5-километровой приграничной зоны. Выдано 209 сертификатов на переселение 413 граждан", - сказал Смирнов на совещании у президента Владимира Путина по ситуации в приграничной зоне.

Он отметил, что часть жителей приграничных районов не хочет переселяться в другие районы. "От жителей поступают просьбы разрешить, помимо приобретения на рынке жилья, направить денежные средства по сертификату на восстановление поврежденного жилья, либо новое строительство с сохранением собственности на земельный участок", - добавил глава региона.

Алексей Смирнов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные заявили об уничтожении ДРГ в 1 км от Скрыльевки Курской области

В Волгоградской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });