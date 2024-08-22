В приграничье 114 школ начнут учебный год дистанционно

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В приграничных регионах России 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате, сообщил на совещании у президента с членами правительства министр просвещения Сергей Кравцов.

"У нас ситуация на контроле, мы тесно работаем и с силовыми и правоохранительными органами. Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена", - сказал он.

Министр предложил дать возможность детям из Белгородской области, которые сегодня находятся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания. "Мы готовим проект письма вместе с губернатором, завтра мы вам его направим, просьба поддержать", - добавил Кравцов.

"Все те ребята, которые переехали с семьями из Курской области в другие регионы, также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся", - добавил он и пообещал, что все они будут обеспечены необходимыми учебниками.

"Что касается определения детей на обучение в других регионах, мы, конечно, отработаем все. Я, собственно, уже сказал о том, что мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо, как коллеги сейчас предложили, отдельно по четвертям (будем) отправлять на обучение в высвобождающиеся санатории и детские лагеря", - сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что хочет обеспечить школьникам в приграничье возможность учиться дистанционно, и для этого попросил федеральных средств на прокладку оптоволоконного кабеля.