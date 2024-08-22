Поиск

В приграничье 114 школ начнут учебный год дистанционно

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В приграничных регионах России 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате, сообщил на совещании у президента с членами правительства министр просвещения Сергей Кравцов.

"У нас ситуация на контроле, мы тесно работаем и с силовыми и правоохранительными органами. Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена", - сказал он.

Министр предложил дать возможность детям из Белгородской области, которые сегодня находятся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания. "Мы готовим проект письма вместе с губернатором, завтра мы вам его направим, просьба поддержать", - добавил Кравцов.

"Все те ребята, которые переехали с семьями из Курской области в другие регионы, также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся", - добавил он и пообещал, что все они будут обеспечены необходимыми учебниками.

"Что касается определения детей на обучение в других регионах, мы, конечно, отработаем все. Я, собственно, уже сказал о том, что мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо, как коллеги сейчас предложили, отдельно по четвертям (будем) отправлять на обучение в высвобождающиеся санатории и детские лагеря", - сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что хочет обеспечить школьникам в приграничье возможность учиться дистанционно, и для этого попросил федеральных средств на прокладку оптоволоконного кабеля.

Вячеслав Гладков Денис Мантуров Сергей Кравцов Белгородская область Курская область Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные заявили об уничтожении ДРГ в 1 км от Скрыльевки Курской области

В Волгоградской области потушили пожар после падения обломков БПЛА

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });