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Белгородские строители не успевают восстанавливать разрушенное жилье из-за новых атак

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В приграничных районах Белгородской области новые обстрелы создают риск для жизни строителей, и это не дает возможности восстанавливать разрушенное обстрелами жилье, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на совещании у президента.

"В целом ситуация продолжает оставаться сложной. В первую очередь, за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак бесплотных летательных аппаратов. За последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей. Продолжаем восстановление жилья. К сожалению, Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино - затруднено восстановление, потому что каждый день 3-5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей", - сказал он, но добавил, что прекращать восстановление жилья власти не намерены.

"Понимаем, впереди осень, и восстанавливать нужно, но не за счет риска жизни строителей, поэтому пытаемся сейчас отладить этот механизм. Уверен, что мы договоримся с людьми и не получим еще больше проблем. Но понимаем, что люди, которые пострадали, точно заслуживают сейчас больших усилий, в этом направлении работаем", - отметил губернатор.

По его словам, сейчас на территории области 35 населенных пунктов закрыто в связи со сложной оперативной обстановкой.

Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область Белгородский район
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