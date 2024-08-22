Губернаторы попросили федеральных средств на отряды территориальной обороны

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Полки территориальной обороны нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства, считает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сказал об этом на совещании о приграничье у президента. Такую же просьбу высказал и брянский губернатор Александр Богомаз. Владимир Путин ответил, что уже дал соответствующее поручение силовым ведомствам.

"Исходя из сегодняшней обстановки мы понимаем, что без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны, мы сами не справимся", - сказал Гладков.

"Они выполняют сейчас задачи абсолютно бесплатно", - отметил он.

По словам губернатора, в области уже сформированы полки территориальной обороны.

"Порядка шести тысяч человек. Это два полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью", - сказал он.

Александр Богомаз также попросил помощи федерального центра в финансировании нужд участников территориальной обороны.

"Все мероприятия по обеспечению территориальной обороны мы проводим за счет областного бюджета. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу рассмотреть вопрос о финансировании данных мероприятий из федерального бюджета", - сказал он и добавил, что это поможет снизить нагрузку на местный бюджет, а также увеличить количество участников подразделения.

Богомаз отметил, что территориальная оборона была сформирована в прошлом году.

"Подразделение укомплектовано всем необходимым (...). Оно выполняет задачи в рамках своих полномочий в шести приграничных районах", - добавил глава региона.

"Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть", - сказал на это президент Владимир Путин.

"Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - подчеркнул он.