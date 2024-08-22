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Памфилова пообещала обеспечить максимум безопасности на выборах курского губернатора

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России обеспечит максимум безопасности на выборах губернатора Курской области, заявила на форуме "Территория смыслов" глава ЦИК Элла Памфилова.

"Что касается безопасности (на выборах губернатора Курской области - ИФ), со своей стороны, максимум, что можно, мы обеспечим", - сказала она.

Глава ЦИК напомнила, что жители Курской области смогут проголосовать на предстоящих выборах губернатора региона досрочно, дистанционно электронным способом, а также в пунктах временного размещения.

По ее словам, запрос на проведение выборов губернатора в этом регионе обусловлен тем, что "в таких условиях жителям Курской области очень важно иметь понятную, определенную власть".

"Период безвластия в таких случаях, неопределенности, может приводить еще к более трагичным последствиям, поэтому есть такой запрос", - отметила глава комиссии.

По словам Памфиловой, решение перенести выборы депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области ЦИК принял вместе с правоохранительными органами.

"Наши коллеги из Курской области на основе тщательного анализа вместе с правоохранительными органами пришли к такому выводу, поэтому мы приняли вчера решение по отложению муниципальных выборов", - сказала она.

В Курской области 6-8 сентября пройдут выборы губернатора. Областной избирком решил на губернаторских выборах начать досрочное голосование с 28 августа.

Также в сентябре планируется провести выборы глав районов и муниципальных депутатов. При этом Центризбирком России ранее принял решение отложить проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Речь идет о следующих муниципальных образованиях региона: Беловский район; Большесолдатский район; Глушковский район; Кореневский район; Суджанский район; Хомутовский район; город Льгов.

Центризбирком Элла Памфилова Курская область
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