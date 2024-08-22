Белгородский губернатор предложил создать резервную генерацию для приграничья

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил создать резервную генерацию в соседнем регионе для оперативного оказания помощи приграничным областям, страдающим от обстрелов ВСУ.

"На уровне министерства строительства РФ формируются отдельные площадки, где собирается оборудование, которое в случае крупных аварий в целом по стране может быть оперативно доставлено в аварийные города. (...) Может быть, на территории Воронежа сформировать мобильные котельные, дополнительную резервную генерацию, генераторы средней и большой мощности, чтобы в зависимости от ситуации или в Курске, или в Брянске, или в Белгороде можно было бы оперативно оказать нам помощь", - сказал Гладков на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в четверг.

Он также проинформировал президента о том, что в Белгородской области полностью выполнена работа по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам в девяти приграничных муниципальных образованиях. Резервными источниками питания обеспечены также все объекты водоканала по водоснабжению и водоотведению.

"Порядка 300 млн рублей мы потратили собственных денег. Мы направили около 100 млн на приобретение резервной генерации для всех объектов здравоохранения по всей области", - отметил губернатор.

Ранее Гладков заявлял о необходимости создания резервной генерации на предприятиях всех форм собственности в связи с перебоями в подаче электроэнергии из-за повреждений объектов энергетики воздушными атаками ВСУ.

Кроме того, оперштаб Белгородской области принял решение о закупке дизельных и бензиновых генераторов для обеспечения электроснабжением приграничных сел и городов, которые подвергаются обстрелам. Также предусмотрена компенсация жителям за топливо для генераторов при отсутствии электроэнергии в населенном пункте.