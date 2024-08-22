Четверо членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" спасены

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что удалось спасти четверых членов экипажа атакованного со стороны ВСУ железнодорожного парома.

"В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача - спасти остальных людей из команды парома", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что также сейчас стоит задача оперативно устранить последствия произошедшего, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.

В четверг оперативный штаб Кубани сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту "Кавказ". От полученных повреждений корабль затонул.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.