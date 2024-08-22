Все задержанные рейсы вылетели из аэропорта Волгограда

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Все задержанные рейсы вылетели из аэропорта Волгограда после временного ограничения его работы из-за атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Все задержанные рейсы прилетели и вылетели из аэропорта Волгограда, аэропорт работает в штатном режиме по планам полетов авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Рейс авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург был отменен по решению авиакомпании.

Утром в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ночью атаку беспилотников в районе Мариновки, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны РФ, жертв нет. По его словам, "большая часть беспилотников была уничтожена". По данным Минобороны РФ, 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области.

Как сообщалось, по данным онлайн-табло на 10:30 по Москве, после временной приостановки работы из-за атаки БПЛА на регион в аэропорту Волгограда задерживались 6 рейсов на вылет: SU 1287, SU 1185 и SU 1181 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, FV 6426 авиакомпании "Россия" в Москву, 5N 512 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, WZ 2263 авиакомпании Red Wings в Сургут. На прилет задерживались пять рейсов: SU 1286 и SU 1180 "Аэрофлота" из Москвы, FV 6425 "России" из Москвы, 5N 511 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга, WZ 2261 авиакомпании Red Wings из Челябинска.

Международный аэропорт Волгограда в 2023 году обслужил 1,57 млн пассажиров (рекордный показатель с 1992 года), что на 12,6% больше, чем в 2022 году.

Аэропорт имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.