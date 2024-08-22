Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") возобновило работу в штатном режиме после атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ночью атаку беспилотников в районе Мариновки, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны РФ, жертв нет. По его словам, "большая часть беспилотников была уничтожена". По данным Минобороны РФ, 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области. В свою очередь, глава Калачевского района Волгоградской области, где находится село Мариновка, Роман Горбатый сообщил о повреждении стекол в квартирах жителей поселка Октябрьский после атаки БПЛА.

Как сообщалось, по данным онлайн-табло на 10:30, после временной приостановки работы из-за атаки БПЛА на регион в аэропорту Волгограда задерживались шесть рейсов на вылет: SU 1287, SU 1185 и SU 1181 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, FV 6426 авиакомпании "Россия" в Москву, 5N 512 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, WZ 2263 авиакомпании Red Wings в Сургут. На прилет задерживались пять рейсов: SU 1286 и SU 1180 "Аэрофлота" из Москвы, FV 6425 "России" из Москвы, 5N 511 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга, WZ 2261 авиакомпании Red Wings из Челябинска.

Международный аэропорт Волгограда в 2023 году обслужил 1,57 млн пассажиров (рекордный показатель с 1992 года), что на 12,6% больше, чем в 2022 году.

Аэропорт имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.