Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда ограничили после атаки БПЛА на регион

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда ограничены после атаки БПЛА, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло на 8:40, на вылет из аэропорта Волгограда задерживаются пять рейсов: SU 1287, SU 1185 и SU 1181 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, Д2 9549 авиакомпании "Северсталь" в Пермь и FV 6426 авиакомпании "Россия" в Москву. На прилет задерживаются три рейса: SU 1286 и SU 1180 "Аэрофлота" из Москвы и FV 6425 "России" из Москвы.

Утром в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили в ночь на среду атаку беспилотников в районе Мариновки, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны РФ, жертв нет. По его словам, "большая часть беспилотников была уничтожена".

АО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2023 году обслужило 1,57 млн пассажиров (рекордный показатель с 1992 года), что на 12,6% больше, чем в 2022 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.