Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Волгограда число задержанных рейсов выросло до 11 с момента приостановки работы предприятия из-за атаки БПЛА на регион.

Судя по данным онлайн-табло на 10:30 по Москвек, на вылет из аэропорта Волгограда задерживаются шесть рейсов: SU 1287, SU 1185 и SU 1181 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, FV 6426 авиакомпании "Россия" в Москву, 5N 512 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, WZ 2263 авиакомпании Red Wings в Сургут. На прилет задерживаются пять рейсов: SU 1286 и SU 1180 "Аэрофлота" из Москвы, FV 6425 "России" из Москвы, 5N 511 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга, WZ 2261 авиакомпании Red Wings из Челябинска.

Ранее сообщалось о восьми задержанных рейсах на прилет и вылет из аэропорта Волгограда.

Утром в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ночью атаку беспилотников в районе Мариновки, в результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны, жертв нет. По его словам, "большая часть беспилотников была уничтожена". По данным Минобороны, 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области. В свою очередь, глава Калачевского района Волгоградской области, где находится село Мариновка, Роман Горбатый сообщил о повреждении стекол в квартирах жителей поселка Октябрьский после атаки БПЛА.

Международный аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2023 году обслужил 1,57 млн пассажиров (рекордный показатель с 1992 года), что на 12,6% больше, чем в 2022 году.

Аэропорт имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.