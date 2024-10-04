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Челябинская область ввела режим ЧС в связи с повреждением посевов из-за летних дождей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении с 3 октября в Челябинской области режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, сообщается в телеграмм-канале областного Минсельхоза.

"Причиной стали дожди: на территории девяти районов выпало от 200 до 300 процентов осадков от среднемесячной нормы. Это привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, представленным муниципалитетами, пострадавшая площадь посевов сельхозкультур составляет 35,9 тыс. гектаров. Зона ЧС определена в пределах территорий Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа.

Отмечается, что "сегодня принципиальное значение имеет возможность пролонгации льготных кредитов, которые аграрии берут для пополнения оборотных средств на проведение полевых работ". В частности, в зоне ЧС область оказалась второй год подряд, что повлияло на снижение финансовых возможностей местных аграриев.

"Наша задача – поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство. Помимо рассрочки кредитов хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба", - приводятся слова заместителя губернатора - министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина.

Речь идет о восьми предприятиях, застрахованная площадь в которых составила 21 тыс. гектаров.

Для выяснения оценки ущерба в муниципальных образованиях, которые вошли в зону ЧС, будут созданы комиссии, пройдет повторное обследование полей, часть пострадавших посевов будет переведена в кормовые культуры и также убрана.

В настоящее время в Челябинской области убрано уже 68% площадей, собрано 1,5 млн тонн зерна, говорится в сообщении.

Челябинская область
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