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В Башкирии выявили превышение вредных веществ после пожара на газопроводе СНХЗ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ГБУ "Управление государственного аналитического контроля" Башкирии установили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ).

Справка по результатам химического анализа проб размещена на сайте регионального министерства природопользования и экологии.

"По результатам обследования проб атмосферного воздуха зафиксированы превышения ПДК", - говорится в документе.

Так, в 500 м от воздушной линии газопровода, западнее Уфимского тракта (подветренная сторона), выявлено превышение содержания толуола в 1,35 раза; в 500 м от воздушной линии газопровода, западнее Уфимского тракта (наветренная сторона) - превышение этилбензола в 4,58 раза.

Сообщалось, что на территории Стерлитамакского нефтехимического завода 19 августа произошел пожар. По предварительным данным, он возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа. В результате пожара пострадали три человека, двое из которых - сотрудники предприятия. Они госпитализированы.

По факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии возбуждено уголовное дело.

Предприятие в день пожара заявляло об отсутствии угроз экологической обстановке в Стерлитамаке. "Лабораторией промышленной санитарии превышение норм ПДК не выявлено, угрозы экологической обстановке города нет. Промышленная площадка акционерного общества "Стерлитамакский нефтехимический завод" работает в штатном режиме", - сообщали "Интерфаксу" на СНХЗ.

Группа предприятий "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

СНХЗ специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии (фенольных антиоксидантов торговой марки "Агидол", бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам, отвердителей для эпоксидных смол и других нефтехимических продуктов).

Стерлитамак Башкирия
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